Мбаппе сделал историю: 10 голов на ЧМ-2026 и «Золотая бутса»

Серебряную бутсу получил аргентинец Лионель Месси, который отличился 8 раз, а бронзовые награды достались англичанину Джуду Беллингему и норвежец Эрлингу Холанду, забившим по 7 голов.
Эта победа стала знаковой для Мбаппе, который стал первым игроком в истории, завоевавшим звание лучшего бомбардира на двух чемпионатах мира — предыдущий раз он добился этого успеха в 2022 году. Кроме того, он стал первым футболистом с 1970 года, которому удалось забить 10 мячей на одном чемпионате мира; ранее это достижение принадлежало Герду Мюллеру. Рекорд результативности на чемпионатах мира по-прежнему удерживает француз Жюст Фонтен с 13 голами, забитыми на турнире в 1958 году.
Чемпионат мира 2026 года стал важным событием в истории футбола, так как это был первый турнир с участием 48 команд и впервые прошедший на территории трех стран.