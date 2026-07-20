Мбаппе сделал историю: 10 голов на ЧМ-2026 и «Золотая бутса»

Эта победа стала знаковой для Мбаппе, который стал первым игроком в истории, завоевавшим звание лучшего бомбардира на двух чемпионатах мира — предыдущий раз он добился этого успеха в 2022 году. Кроме того, он стал первым футболистом с 1970 года, которому удалось забить 10 мячей на одном чемпионате мира; ранее это достижение принадлежало Герду Мюллеру. Рекорд результативности на чемпионатах мира по-прежнему удерживает француз Жюст Фонтен с 13 голами, забитыми на турнире в 1958 году.