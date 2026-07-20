Врач перечислила правила первой помощи при ожоге медузы

«На щупальцах медуз находятся стрекательные клетки, которые при контакте с кожей выделяют раздражающие вещества. Часть таких клеток может оставаться на коже даже после выхода из воды, поэтому неприятные ощущения иногда продолжают нарастать уже на берегу», — сказала она.