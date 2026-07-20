Врач перечислила правила первой помощи при ожоге медузы

Во время купания в море можно встретиться с медузой. Иногда такой контакт заканчивается болезненным, но неопасным для жизни ожогом. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач Марина Бережная.
«На щупальцах медуз находятся стрекательные клетки, которые при контакте с кожей выделяют раздражающие вещества. Часть таких клеток может оставаться на коже даже после выхода из воды, поэтому неприятные ощущения иногда продолжают нарастать уже на берегу», — сказала она.
По ее словам, место ожога не следует тереть руками, полотенцем или песком, а также расчесывать, даже если зуд или жжение выражены очень сильно. После контакта с медузой пораженный участок обычно рекомендуют аккуратно промыть морской водой.
При этом использовать пресную воду сразу после контакта нежелательно, так как это может усилить раздражение кожи.
Телеканал «Царьград» писал, что в июне этого года отдыхающие столкнулись с неприятной ситуацией, когда акватории Черного и Азовского морей массово заполонили медузы.