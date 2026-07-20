Россиян в августе ожидает десять выходных и 21 рабочий день

В 2026-м граждане отметили аж 12-дневные новогодние каникулы. Однако в следующий раз такие длинные выходные на зимние праздники ожидаются только в 2032 году. Предстоящие каникулы выпадают на 31 декабря — 10 января. То есть россиянам предстоит отдыхать на один день меньше, чем годом ранее. Новогодние праздники продлятся 11 дней.