Россиян в августе ожидает десять выходных и 21 рабочий день

В августе в России не ожидается государственных праздничных дней. Работающие пятидневку граждане будут трудиться 21 день. Всего россиян ждет десять выходных, гласит производственный календарь на 2026 год.
Следующая сокращенная рабочая неделя наступит только в ноябре. Выходной в среду, 4 числа, приурочен ко Дню народного единства. После — россияне уйдут на праздники на Новый год.
В 2026-м граждане отметили аж 12-дневные новогодние каникулы. Однако в следующий раз такие длинные выходные на зимние праздники ожидаются только в 2032 году. Предстоящие каникулы выпадают на 31 декабря — 10 января. То есть россиянам предстоит отдыхать на один день меньше, чем годом ранее. Новогодние праздники продлятся 11 дней.