Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и капитан аргентинской команды Лионель Месси заплакал после поражения сборной в финале чемпионата мира по футболу от Испании. Об этом в воскресенье, 19 июля, на своей странице в социальной сети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.
Матч завершился поражением команды Аргентины после дополнительного времени со счетом 0:1.
Футболист является чемпионом мира (2022), серебряным призером мировых первенств (2014, 2026), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Также ему принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей».
Нападающий французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Этого результата он добился после окончания финального матча ЧМ между сборными Испании и Аргентины, который завершился со счетом 1:0 в пользу европейской команды.