Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Месси 39 лет, с 2023 года он играет за клуб североамериканской Главной лиги футбола «Интер Майами». В Европе он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.