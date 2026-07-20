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Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и капитан аргентинской команды Лионель Месси заплакал после поражения сборной в финале чемпионата мира по футболу от Испании. Об этом в воскресенье, 19 июля, на своей странице в социальной сети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и капитан аргентинской команды Лионель Месси заплакал после поражения сборной в финале чемпионата мира по футболу от Испании. Об этом в воскресенье, 19 июля, на своей странице в социальной сети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

Матч завершился поражением команды Аргентины после дополнительного времени со счетом 0:1.

Месси 39 лет, с 2023 года он играет за клуб североамериканской Главной лиги футбола «Интер Майами». В Европе он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Футболист является чемпионом мира (2022), серебряным призером мировых первенств (2014, 2026), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Также ему принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей».

Нападающий французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Этого результата он добился после окончания финального матча ЧМ между сборными Испании и Аргентины, который завершился со счетом 1:0 в пользу европейской команды.

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