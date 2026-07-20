Де ла Фуэнте вошёл в историю, повторив уникальное достижение тренеров-чемпионов

До этого подобного успеха добивались лишь два наставника. Испанец Висенте дель Боске привёл национальную команду к победе на чемпионате мира 2010 года, а спустя два года выиграл с ней Евро-2012. Аналогичное достижение ранее покорилось немцу Хельмуту Шёну, который вместе со сборной ФРГ стал чемпионом Европы в 1972 году, а затем выиграл чемпионат мира 1974 года.