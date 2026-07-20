«Перун», «Залп» и «Двина» против вражеского роя: как Россия готовит лазерный апокалипсис для украинских БПЛА

Лазер не уничтожает дрон физически, а «выжигает» его оптико-электронные системы наведения. Бортовая оптика выходит из строя вне зависимости от количества целей — будь то один дрон или сто. При этом комплекс охватывает круговую зону радиусом 65−90 километров. Он способен работать не только по дронам, но и по разведывательным спутникам на высотах до 1100 километров. В мае 2026 года комплекс «Пересвет» показали на Параде Победы в Москве.