Мобильные медбригады оказали помощь более чем 47 тысячам жителей отдаленных районов Хабаровского края

С начала года мобильные медицинские бригады активно работали в отдаленных районах Хабаровского края. Благодаря этому более 47 тысяч жителей, в том числе 20 тысяч детей смогли получить профессиональную медицинскую помощь прямо в своих населенных пунктах. За первое полугодие 2026 года медицинские бригады 13 краевых и частных медицинских организаций провели 214 выездов. За это время пациенты посетили врачей более 98 тысяч раз. «Выездная работа позволяет нам охватить профилактическими осмотрами даже самые труднодоступные населенные пункты края. Для жителей отдаленных сел и поселков это возможность проверить здоровье, проконсультироваться с узкими специалистами и при необходимости получить направления на дообследование, не тратя время и средства на дальние поездки в районные или краевые центры», — отметили в краевом минздраве. Медицинские бригады продолжат работу в краевых населенных пунктах. Специалисты Хабаровской районной больницы примут пациентов в селах Ровное, Чистополье и Смирновка. Ванинская центральная районная больница организует осмотры в поселках Ванино и Усть-Орочи. Врач-онколог из Краевого клинического центра онкологии посетит Бикинскую центральную районную больницу. Специалисты диагностического центра «Вивея» проведут выезды в села Красицкое, Глебово, Отрадное, Дормидонтовке, Капитоновке, Аван и Котиково. Перинатальный центр имени Постола организует приемы для детей в поселках Корфовском, Краснореченском и Таежном. Территориальный консультативно-диагностический центр Комсомольска-на-Амуре проведет обследования с флюорографом в поселках Домостроительный Завод, Хурмули, Хальгасо и Горном.