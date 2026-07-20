Бастрыкин потребовал доклад по делу обманутых дольщиков в Хабаровске

В Хабаровске расследуют уголовное дело о нарушении прав участников паевого строительства дома на улице Флегонтова, который должны были сдать еще в 2014 году, сообщает Информационный центр СК России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенной работе по делу. Поводом стало обращение пайщиков, поступившее в Информационный центр СК. Они сообщили о несогласии с ходом установления обстоятельств произошедшего.
По данным ведомства, граждане заключили договоры на приобретение квартир в доме на улице Флегонтова, строительство которого началось еще в 2010 году. Сдать объект планировалось в 2014-м, однако этого так и не произошло. Следствие считает, что денежные средства пайщиков были похищены, а руководство потребительского жилищно-строительного кооператива перепродало часть недвижимости другим лицам.
Как отмечают заявители, многочисленные обращения в различные инстанции не помогли добиться завершения строительства и возмещения причиненного ущерба.
В Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области продолжается расследование уголовного дела.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Станиславу Белянскому представить доклад о проведенных следственных действиях, установленных обстоятельствах и работе по восстановлению прав участников паевого строительства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.