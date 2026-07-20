Бастрыкин потребовал доклад по делу обманутых дольщиков в Хабаровске

По данным ведомства, граждане заключили договоры на приобретение квартир в доме на улице Флегонтова, строительство которого началось еще в 2010 году. Сдать объект планировалось в 2014-м, однако этого так и не произошло. Следствие считает, что денежные средства пайщиков были похищены, а руководство потребительского жилищно-строительного кооператива перепродало часть недвижимости другим лицам.