Месси не смог сдержать слез после поражения в финале ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слез после проигрыша в решающем матче чемпионата мира против сборной Испании, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем профиле в социальной сети Х*.
Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу испанской команды после дополнительного времени.
На текущий момент Месси, которому 39 лет, выступает за североамериканский клуб «Интер Майами» в MLS. Ранее он играл в Европе за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону». В активе форварда победа на чемпионате мира (2022), серебро мировых первенств (2014, 2026), золотая медаль Олимпийских игр (2008) и два Кубка Америки (2021, 2024).
Ранее сообщалось, что 41-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд всех времен на чемпионате мира 2026 года.