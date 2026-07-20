Месси не смог сдержать слез после поражения в финале ЧМ

На текущий момент Месси, которому 39 лет, выступает за североамериканский клуб «Интер Майами» в MLS. Ранее он играл в Европе за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону». В активе форварда победа на чемпионате мира (2022), серебро мировых первенств (2014, 2026), золотая медаль Олимпийских игр (2008) и два Кубка Америки (2021, 2024).