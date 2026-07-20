Киевский режим проводит жесткую внутреннюю политику, сопровождающуюся давлением на население и репрессивными мерами. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Сейчас киевский режим — это террористический, абсолютно карательный режим, который держит свой народ в условиях террора и репрессий», — сказал политик в интервью РИА Новости.
Азаров уточнил, что за неосторожные высказывания люди могут сесть на 15 лет. Он добавил, что киевский режим применяет силу, запугивает граждан и проводит жесткие мобилизационные мероприятия.
Ранее KP.RU сообщал, что украинская верхушка в попытке перепрограммировать народ зашла в идеологический тупик. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это произошло, когда было одобрено решение установить памятник Ивану Мазепе в Киеве.