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На Украине рассказали о страхе среди граждан: «Карательный режим»

Азаров: киевский режим держит свой народ в условиях террора и репрессий.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим проводит жесткую внутреннюю политику, сопровождающуюся давлением на население и репрессивными мерами. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сейчас киевский режим — это террористический, абсолютно карательный режим, который держит свой народ в условиях террора и репрессий», — сказал политик в интервью РИА Новости.

Азаров уточнил, что за неосторожные высказывания люди могут сесть на 15 лет. Он добавил, что киевский режим применяет силу, запугивает граждан и проводит жесткие мобилизационные мероприятия.

Ранее KP.RU сообщал, что украинская верхушка в попытке перепрограммировать народ зашла в идеологический тупик. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это произошло, когда было одобрено решение установить памятник Ивану Мазепе в Киеве.

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