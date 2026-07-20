Вице-президент США Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка

Ранее издание The Washington Post сообщило, что жители Мидлбурга в штате Вирджиния обеспокоены сообщениями о решении Джея Ди Вэнса переехать в их городок с населением почти 750 человек. Для своей семьи он арендует часть недвижимости в местном поместье Вулвер-Хилл. Отмечается, что решение о переезде в сельскую местность связано с четвертой беременностью жены Вэнса и желанием семьи обеспечить большую приватность и спокойную обстановку для детей.