Вице-президент США Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка.
— Мы рады сообщить, что сегодня утром родился наш мальчик, Алек Нил Вэнс, — написал он в социальной сети Х в воскресенье, 19 июля.
Вице-президент поблагодарил сотрудников национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида и медицинский персонал Белого дома за заботу о жене и новорожденном.
Вэнс и его супруга Уша уже воспитывают троих детей: сыновей Эвана 2017 года рождения, Вивека 2020-го и дочь Мирабель 2021-го.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что жители Мидлбурга в штате Вирджиния обеспокоены сообщениями о решении Джея Ди Вэнса переехать в их городок с населением почти 750 человек. Для своей семьи он арендует часть недвижимости в местном поместье Вулвер-Хилл. Отмечается, что решение о переезде в сельскую местность связано с четвертой беременностью жены Вэнса и желанием семьи обеспечить большую приватность и спокойную обстановку для детей.