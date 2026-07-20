В хабаровском крае 20 июля ожидаются кратковременные дожди

Синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщили, что 20 июля опасных метеоявлений в Хабаровском крае не ожидается. В столице региона прогнозируют кратковременный дождь. В ночные часы температура опустится до 18−20 градусов, днём поднимется до 28−30 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5−10 м/с. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.