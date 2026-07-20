Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В хабаровском крае 20 июля ожидаются кратковременные дожди

В столице региона прогнозируют кратковременный дождь.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщили, что 20 июля опасных метеоявлений в Хабаровском крае не ожидается. В столице региона прогнозируют кратковременный дождь. В ночные часы температура опустится до 18−20 градусов, днём поднимется до 28−30 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5−10 м/с. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В южных районах ночью осадков не предвидится, днём местами возможен кратковременный дождь. Температурные показатели: ночью — 15−20 градусов, днём — 26−31 градус. Ветер восточный и западный, 5−10 м/с. В центральной части края также местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит 12−20 градусов, днём — 23−30 градусов. Скорость ветра — 4−11 м/с, направление — различное.

В северных районах существенных осадков не прогнозируется, однако в Николаевском, Ульчском и районе имени П. Осипенко возможен кратковременный дождь. Температурный режим: ночью — 9−18 градусов, днём — 15−30 градусов. Ветер преимущественно восточный, 5−10 м/с.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru