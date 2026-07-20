В ГД рассказали о праве беременных отлучаться с работы на медосмотры

«Работодатель обязан отпускать беременную женщину на обязательные медицинские осмотры и диспансеризацию с сохранением среднего заработка», — сказал депутат.
По словам парламентария, если по медицинскому заключению беременной женщине нужны более легкие условия труда, работодатель обязан перевести ее на такую работу с сохранением среднего заработка. «При отсутствии подходящей работы ее освобождают от работы с сохранением зарплаты», — отметил Селезнев.
Кроме того, он напомнил, что беременные сотрудницы могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск перед декретом или сразу после него, даже если стаж работы в организации меньше полугода. Также работодателю запрещено привлекать таких сотрудников к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также отправлять в служебные командировки.
«Все эти гарантии работают, но если работодатель их нарушает, то нужно обращаться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Беременная женщина не должна чувствовать себя беззащитной: закон предоставляет ей дополнительные трудовые гарантии», — сказал Селезнев.