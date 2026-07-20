В ГД рассказали о праве беременных отлучаться с работы на медосмотры

Кроме того, он напомнил, что беременные сотрудницы могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск перед декретом или сразу после него, даже если стаж работы в организации меньше полугода. Также работодателю запрещено привлекать таких сотрудников к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также отправлять в служебные командировки.