Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент США Вэнс стал отцом в четвертый раз: «Малыш родился»

Вице-президент США Вэнс сообщил о рождении сына.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении сына у него и его супруги Уши. Об этом он рассказал в публикации в социальной сети X.

«Мы рады объявить, что сегодня утром родился наш малыш Алек Нил Вэнс», — написал американский политик.

Вэнс отметил, что жена и ребенок чувствуют себя хорошо, а также поблагодарил медицинский персонал Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида за оказанную помощь.

Для вице-президента США этот ребенок стал четвертым. В семье Вэнса уже воспитываются двое сыновей и дочь.

Ранее KP.RU сообщал, что в День семьи, любви и верности у главы Ульяновска Александра Болдакина родился первый внук. По его словам, малыш появился на свет в семье его старшего сына Егора и его супруги. Он отметил, что рождение внука именно в этот день стало для их семьи особенно символичным.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше