Вице-президент США Вэнс стал отцом в четвертый раз: «Малыш родился»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении сына у него и его супруги Уши. Об этом он рассказал в публикации в социальной сети X.
«Мы рады объявить, что сегодня утром родился наш малыш Алек Нил Вэнс», — написал американский политик.
Вэнс отметил, что жена и ребенок чувствуют себя хорошо, а также поблагодарил медицинский персонал Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида за оказанную помощь.
Для вице-президента США этот ребенок стал четвертым. В семье Вэнса уже воспитываются двое сыновей и дочь.
Ранее KP.RU сообщал, что в День семьи, любви и верности у главы Ульяновска Александра Болдакина родился первый внук. По его словам, малыш появился на свет в семье его старшего сына Егора и его супруги. Он отметил, что рождение внука именно в этот день стало для их семьи особенно символичным.