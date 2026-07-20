Вице-президент США Вэнс стал отцом в четвертый раз: «Малыш родился»

Ранее KP.RU сообщал, что в День семьи, любви и верности у главы Ульяновска Александра Болдакина родился первый внук. По его словам, малыш появился на свет в семье его старшего сына Егора и его супруги. Он отметил, что рождение внука именно в этот день стало для их семьи особенно символичным.