Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выход Трампа на поле после финала ЧМ по футболу вызвал недовольство зрителей

Президент США принял участие в церемонии вручения кубка команде Испании.

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Часть зрителей на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси, где прошел финальный матч чемпионата мира по футболу, отреагировали недовольными возгласами на выход президента США Дональда Трампа на поле. Об этом сообщил пресс-пул главы вашингтонской администрации.

«Президент вышел на поле в 18:26 (01:26 мск понедельника), его встретил продолжительный хор недовольных возгласов», — говорится в сообщении журналистов.

Трамп принял участие в церемонии вручения кубка победителям — команде Испании. Она со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла сборную Аргентины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше