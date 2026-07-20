Выход Трампа на поле после финала ЧМ по футболу вызвал недовольство зрителей

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Часть зрителей на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси, где прошел финальный матч чемпионата мира по футболу, отреагировали недовольными возгласами на выход президента США Дональда Трампа на поле. Об этом сообщил пресс-пул главы вашингтонской администрации.
«Президент вышел на поле в 18:26 (01:26 мск понедельника), его встретил продолжительный хор недовольных возгласов», — говорится в сообщении журналистов.
Трамп принял участие в церемонии вручения кубка победителям — команде Испании. Она со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла сборную Аргентины.