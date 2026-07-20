Выход Трампа на поле после финала ЧМ по футболу вызвал недовольство зрителей

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Часть зрителей на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси, где прошел финальный матч чемпионата мира по футболу, отреагировали недовольными возгласами на выход президента США Дональда Трампа на поле. Об этом сообщил пресс-пул главы вашингтонской администрации.