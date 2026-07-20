Трамп попытался влиться в футбольную тусовку: он не захотел покидать подиум при награждении

Американский лидер Дональд Трамп присутствовал на финальной игре матча Чемпионата мира по футболу. На поле встретились Аргентина и Испания, в итоге европейцы одержали победу. Дональд Трамп при награждении сборной Испании решил постоять рядом со спортсменами и долго не покидал подиум.
Президент США вручал награды ЧМ вместе с председателем ФИФА Джанни Инфантино. Тот не объяснил Дональду Трампу, что ему не следует так долго оставаться на подиуме с командой-победителем после вручения кубка. Американский лидер весьма неловко встал с краю от испанцев.
При этом пресс-пул главы вашингтонской администрации сообщал, что выход Трампа на поле вызвал недовольство публики.
Испания во второй раз в истории завоевала Кубок мира. Матч с Аргентиной был очень напряженным и агрессивным. Как прошел главный матч — рассказала KP.RU.
Чемпионат мира по футболу запомнится и громким скандалом с участием Дональда Трампа. Его обвиняют в политическом вмешательстве в футбол.