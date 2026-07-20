Трамп попытался влиться в футбольную тусовку: он не захотел покидать подиум при награждении

Президент США вручал награды ЧМ вместе с председателем ФИФА Джанни Инфантино. Тот не объяснил Дональду Трампу, что ему не следует так долго оставаться на подиуме с командой-победителем после вручения кубка. Американский лидер весьма неловко встал с краю от испанцев.