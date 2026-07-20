Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ 2026 года

Французский нападающий Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026 года.
За восемь проведенных матчей форвард сумел забить десять мячей. Ближайшим соперником по количеству голов стал аргентинец Лионель Месси, поразивший ворота соперника девять раз в аналогичном количестве игр.
На сегодняшний день Мбаппе 27 лет, с 2024 года он является игроком мадридского «Реала». В составе испанского клуба он стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира в 2018 году в России. Рекорд по количеству голов на чемпионатах мира также принадлежит именно ему — 22 мяча.
Ранее сообщалось, что 41-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд всех времен на чемпионате мира 2026 года.