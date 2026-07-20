Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ 2026 года

Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Французский нападающий Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026 года.

За восемь проведенных матчей форвард сумел забить десять мячей. Ближайшим соперником по количеству голов стал аргентинец Лионель Месси, поразивший ворота соперника девять раз в аналогичном количестве игр.

На сегодняшний день Мбаппе 27 лет, с 2024 года он является игроком мадридского «Реала». В составе испанского клуба он стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира в 2018 году в России. Рекорд по количеству голов на чемпионатах мира также принадлежит именно ему — 22 мяча.

Ранее сообщалось, что 41-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд всех времен на чемпионате мира 2026 года.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше