Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ 2026 года

На сегодняшний день Мбаппе 27 лет, с 2024 года он является игроком мадридского «Реала». В составе испанского клуба он стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира в 2018 году в России. Рекорд по количеству голов на чемпионатах мира также принадлежит именно ему — 22 мяча.