«Сад камней» появится в Хабаровске к осени

«Сад камней», который сейчас создают в Хабаровске, будет готов встретить первых посетителей уже в сентябре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», губернатор региона Дмитрий Демешин проверил ход работ по обустройству нового общественного пространства.
Напомним, обустраивают «Сад камней» на территории у дамбы Южного округа. На площади более 4 тысяч квадратных метров сделаны дорожки, уложена брусчатка, смонтированы бордюры, установлены девять декоративных валунов — древних камней тайху, высажены многолетние кустарники.
На объекте еще предстоит обустроить пешеходные и беговые дорожки, установить детские и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками и качелями, высадить декоративные и хвойные растения.
— Уверен, после завершения всех работ это место станет одним из самых популярных у горожан и туристов. Здесь можно будет и гулять, и заниматься спортом, и отдыхать с детьми — именно таким мы видим современное общественное пространство, — подчеркнул Дмитрий Демешин.