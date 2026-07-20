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«Сад камней» появится в Хабаровске к осени

Ход работ проверил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Источник: Хабаровский край сегодня

«Сад камней», который сейчас создают в Хабаровске, будет готов встретить первых посетителей уже в сентябре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», губернатор региона Дмитрий Демешин проверил ход работ по обустройству нового общественного пространства.

Напомним, обустраивают «Сад камней» на территории у дамбы Южного округа. На площади более 4 тысяч квадратных метров сделаны дорожки, уложена брусчатка, смонтированы бордюры, установлены девять декоративных валунов — древних камней тайху, высажены многолетние кустарники.

На объекте еще предстоит обустроить пешеходные и беговые дорожки, установить детские и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками и качелями, высадить декоративные и хвойные растения.

— Уверен, после завершения всех работ это место станет одним из самых популярных у горожан и туристов. Здесь можно будет и гулять, и заниматься спортом, и отдыхать с детьми — именно таким мы видим современное общественное пространство, — подчеркнул Дмитрий Демешин.