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Русская девочка станцевала с Шакирой на финале ЧМ-2026

Десятилетняя Есения Михеева из Москвы выступила вместе с Шакирой во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: Life.ru

Девочка привлекла внимание певицы после участия в онлайн-конкурсе, где танцевала в футболке сборной Бразилии. Сейчас Есения живёт в США и с семи лет участвует в шоу America’s Got Talent, где дошла до полуфинала.

Шакира пригласила русскую девочку во время шоу финала чемпионата мира. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shakira.

Ранее Life.ru писал, что Шакира выступила на финале ЧМ-2026 уже в четвёртый раз. Колумбийская певица снова стала музыкальным символом мирового футбола. Её хитовое выступление собрало миллионы зрителей и впечатлило публику на стадионе в Ист-Ратерфорде.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходил в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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