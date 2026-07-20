В Охотском округе Хабаровского края в минувшие выходные из-за обильных осадков уровень воды в реке Кухтуй значительно возрос, что привело к повреждению дорожного полотна на участке трассы с 10 по 13 км «р.п. Охотск — п. Аэропорт». В связи с серьёзностью паводковой обстановки на территории округа сохраняется режим повышенной готовности, сообщает администрация округа в МАХ (12+).
«Паводок привёл к переливам и подтоплению участков автомобильных дорог, из-за чего временно нарушено транспортное сообщение между населёнными пунктами. Некоторые посёлки оказались отрезаны от Охотска. Кроме того, из-за подмыва и разрушения моста на 17 км автодороги, ведущей из Охотска на разрез Мареканский, под угрозой срыва может оказаться подготовка к отопительному периоду, т.к. проезд грузового транспорта по нему сейчас невозможен», — говорится в сообщении.
В Охотском округе из‑за подъёма воды в реке разрушен мост и повреждён участок трассы. Фото: Администрация Охотского округа.
В Охотском округе из‑за подъёма воды в реке разрушен мост и повреждён участок трассы. Фото: Администрация Охотского округа.
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Накануне ночью на реке Кухтуй поднялся уровень воды. На участке региональной дороги «р.п. Охотск — п. Аэропорт», с 10 по 13 км, размыло дорожное полотно. Движение прекращено. Подрядная компания «ОТК» установила знаки «Проезд запрещён». Когда вода спадёт, для аварийно-восстановительных работ выйдет тяжёлая техника: два грейдера, трал, бульдозер и два самосвала. В компании отметили, что готовы работать в ночное время для ликвидации последствий.
Вечером вода в реке Агатькан пошла на спад и её уровень стал понижаться, однако ночью произошёл значительный подъём уровня воды в реке Охота. В результате утром было подтоплено 11 придомовых территорий по улицам Набережная и Больничная. Внутрипоселковые автодороги находятся в проезжем состоянии, движение по ним возможно.
В с. Вострецово вечером вода пошла на спад, но к утру произошел подъем воды в реке Грязнуха — отмечаются переливы и подтопления внутрипоселковых дорог.
В Новом Устье также отмечен значительный подъем воды в реке Косареха. Подтоплено дорожное полотно по ул. Партизанская (500 метров, глубиной 60см). Есть подтопление 5 придомовых территорий и приусадебных участков. Транспортное сообщение между Вострецово и Новое Устье не нарушено.
Вблизи п. Морской наблюдается рост уровня воды, имеются переливы на участках дороги, находящейся в низине. Длина перелива — 50 м, глубина — около полуметра.
В с. Резиденция: в результате подъёма воды в р. Кухтуй, произошло подтопление 3 придомовых территорий.
Прокуратура Охотского района проводит проверку информации по факту размытия дорожного полотна. На место незамедлительно выехал прокурор Охотского района Тарас Лабцов. Прокуратурой района будет дана оценка соблюдения требований законодательства, регулирующего эксплуатацию региональных дорог. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.