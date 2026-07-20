В Охотском округе из‑за подъёма воды в реке разрушен мост и повреждён участок трассы

«Паводок привёл к переливам и подтоплению участков автомобильных дорог, из-за чего временно нарушено транспортное сообщение между населёнными пунктами. Некоторые посёлки оказались отрезаны от Охотска. Кроме того, из-за подмыва и разрушения моста на 17 км автодороги, ведущей из Охотска на разрез Мареканский, под угрозой срыва может оказаться подготовка к отопительному периоду, т.к. проезд грузового транспорта по нему сейчас невозможен», — говорится в сообщении.