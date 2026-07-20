Трамп остался на праздновании в честь победителя чемпионата мира по футболу

Президент США Дональд Трамп присоединился к празднованию победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу и принял участие в церемонии вручения Кубка мира Международной федерации футбола (ФИФА).
Игра приходила в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси чуть более двух часов и завершилась со счётом 1:0. Гол забил вингер Ферран Торрес в дополнительное время (106-я минута). Лучшим игроком турнира назвали полузащитник Родри (Эрнандес Родри).
Перед финалом Трамп на вертолёте облетел стадион MetLife, который был выбран местом проведения матча. Кубок мира ФИФА принесли в его ложу. Глава Белого дома похлопал приз по боковой части. Американский лидер также вручил золотые медали членам испанской сборной.
Команда Аргентины шесть раз играла в финалах чемпиона мира и три раза выигрывала первенство (1978, 1986, 2022). Сборная Испании выступала в завершающих играх турнира дважды и становилась победителем оба раза. В 2010 году испанцы также были чемпионами.
Напомним, ранее Трамп пошутил об идее провести следующий ЧМ по футболу в США и КНР. По словам президента США, такое предложение якобы выдвигал глава ФИФА Джанни Инфантино.