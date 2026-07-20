Трамп остался на праздновании в честь победителя чемпионата мира по футболу

Команда Аргентины шесть раз играла в финалах чемпиона мира и три раза выигрывала первенство (1978, 1986, 2022). Сборная Испании выступала в завершающих играх турнира дважды и становилась победителем оба раза. В 2010 году испанцы также были чемпионами.