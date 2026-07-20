В Москве завершился первый международный кинофестиваль «Белый Бим»

Лучшим полнометражным фильмом признан «Охотник» режиссера Заура Цогоева из Осетии. Вручая награду, Варлей рассказала, что у жюри возникли споры из-за этой картины — многим фильм показался жестоким. «Наверное, нужно и такие фильмы снимать, чтобы было понятно, что есть гармоничная, прекрасная природа и есть человек, который охотится не ради пропитания, а ради философии потребления», — отметила она.