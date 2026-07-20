ВС США приступили к девятой серии ударов по Ирану

«Сегодня в 19:00 по времени Восточного побережья США СЕНТКОМ начал нанесение новых волн ударов по Ирану», — сказано в публикации.
Вашингтон, как уточняется, рассчитывает сделать свободным и безопасным для судоходства Ормузский пролив. Эти воды все еще находятся под контролем Тегерана.
США находятся на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном. Поводом послужили атаки КСИР на базы в Иордании и Ираке. В результате ударов на объектах погибли американские военные. Официально Белый дом не возобновлял войну.