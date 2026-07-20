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ВС США приступили к девятой серии ударов по Ирану

США девятую ночь подряд бьют по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американцы планируют ослабить военную мощь Ирана. ВС США наносят удары по государству уже девятую ночь подряд. О новой серии атак оповестили в пресс-службе Центрального командования ВС в соцсети Х.

«Сегодня в 19:00 по времени Восточного побережья США СЕНТКОМ начал нанесение новых волн ударов по Ирану», — сказано в публикации.

Вашингтон, как уточняется, рассчитывает сделать свободным и безопасным для судоходства Ормузский пролив. Эти воды все еще находятся под контролем Тегерана.

США находятся на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном. Поводом послужили атаки КСИР на базы в Иордании и Ираке. В результате ударов на объектах погибли американские военные. Официально Белый дом не возобновлял войну.

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