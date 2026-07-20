Клопп объявил о скором назначении главным тренером сборной Германии

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти. После вылета команды DFB расстался с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом. Ранее в федерации подтвердили, что стороны согласовали ключевые условия будущего контракта, а финализация сделки зависит от урегулирования формальностей с нынешним работодателем специалиста — компанией Red Bull.