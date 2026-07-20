Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подталкивает Европу к усилению противостояния с Россией и Китаем. Об этом сообщает итальянское издание L"Antidiplomatico.
«Ключевые решения в сфере безопасности принимаются “ястребами” из Брюсселя, Парижа и Варшавы, а не опираются на широкую поддержку народов Европы», — говорится в материале.
Отдельное внимание журналисты уделили взглядам Каллас на вопросы безопасности ЕС. Глава евродипломатии связывает стабильность Европы с необходимостью противодействия Китаю и выступает за более жесткий подход Брюсселя к Пекину.
Издание предупредило, что сочетание наращивания военного потенциала, жестких политических целей и заявлений о продолжении противостояния является «прямой дорогой к войне».
Ранее ирландский аналитик Филип Пилкингтон заявил, что безумные выходки Каллас привели к разрушению дипломатической службы ЕС. Экономист назвал ее своего рода героем борьбы за национальный суверенитет.