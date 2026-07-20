Сборная Испании возглавила рейтинг FIFA с рекордом по беспроигрышной серии

Финал чемпионата мира 2026 года закончился со счетом 1:0 в пользу Испании после дополнительного времени. Единственный гол забил нападающий Ферран Торрес на 106-й минуте, еще два гола испанской команды были отменены. Бронзу завоевала сборная Англии в матче против Франции.