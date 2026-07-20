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Сборная Испании возглавила рейтинг FIFA с рекордом по беспроигрышной серии

Сборная Испании стала лидером рейтинга Международной федерации футбола (FIFA) благодаря победе на чемпионате мира 2026 года. Кроме того, по итогам финала команда установила рекорд по беспроигрышной серии, обойдя достижение Италии.

Сборная Испании стала лидером рейтинга Международной федерации футбола (FIFA) благодаря победе на чемпионате мира 2026 года. Кроме того, по итогам финала команда установила рекорд по беспроигрышной серии, обойдя достижение Италии.

После победы в финале против Аргентины, на счету Испании стало 1 995 очков. Второе место заняли аргентинцы с 1970 очками. На третьем месте — Франция с 1 948 очками.

Сборная Испании не проигрывает уже 38 матчей. Последний раз команда уступила в марте 2024-го в товарищеском матче против Колумбии (0:1). Прошлый рекордсмен — Италия — выиграла, а 37 матчах подряд с 2018 по 2021 год.

Финал чемпионата мира 2026 года закончился со счетом 1:0 в пользу Испании после дополнительного времени. Единственный гол забил нападающий Ферран Торрес на 106-й минуте, еще два гола испанской команды были отменены. Бронзу завоевала сборная Англии в матче против Франции.

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