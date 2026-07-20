NR: Специи поддерживают здоровье кишечника и снижают риск ряда заболеваний

Специи поддерживают здоровье кишечника, защищают мозг и снижают риск ряда хронических заболеваний благодаря воздействию на микробиоту. Об этом сообщили ученые в статье, опубликованной в издании Nutrition Reviews (NR).
Они проанализировали результаты восьми клинических исследований с участием людей, 12 лабораторных экспериментов и данные других научных работ. В обзор вошли наиболее распространенные специи, включая корицу, куркуму, перец чили и различные смеси пряностей.
Отмечается, что содержащиеся в специях полифенолы почти не усваиваются в верхних отделах пищеварительного тракта. Они становятся пищей для полезных кишечных бактерий, способствуя росту здоровой микрофлоры.
— Через влияние на кишечник эти соединения могут уменьшать воспаление, защищать нервную систему, поддерживать здоровье сердца и сосудов и снижать последствия окислительного стресса, — сказано в статье.
Исследователи подчеркнули, что большинство людей употребляют небольшое количество специй, а их польза зависит от способа приготовления пищи и особенностей обмена веществ.
Гастроэнтеролог, врач высшей категории Елена Грек ранее сообщила, что вздутие живота и метеоризм вызывают бобы, чечевичные зерна, спаржа, а также разные сорта капусты (брокколи, брюссельская, белая) и лук.