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Американские военные бьют по городу Тебриз в Иране: что известно

Press TV: США наносят удары по иранскому Тебризу.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные приступили к очередным ударам по Ирану. Атакам подвергается город Тебриз. Он находится на северо-западе Ирана. Такими данными делится канал Press TV.

«Поступают сообщения об ударах США по иранскому городу Тебриз», — говорится в публикации. Подробности не уточняются.

Стороны обмениваются ударами уже девять ночей подряд. Над Ормузским проливом летают сотни ракет. Тегеран сообщил, что приостанавливает выполнение своих обязательств, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании. США и Иран заключили эту сделку менее месяца назад. По версии Тегерана, Вашингтон нарушил все согласованные договоренности. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на этом фоне назвал ничтожной подпись президента США Дональда Трампа.

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