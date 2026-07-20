Американские военные бьют по городу Тебриз в Иране: что известно

Американские военные приступили к очередным ударам по Ирану. Атакам подвергается город Тебриз. Он находится на северо-западе Ирана. Такими данными делится канал Press TV.
«Поступают сообщения об ударах США по иранскому городу Тебриз», — говорится в публикации. Подробности не уточняются.
Стороны обмениваются ударами уже девять ночей подряд. Над Ормузским проливом летают сотни ракет. Тегеран сообщил, что приостанавливает выполнение своих обязательств, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании. США и Иран заключили эту сделку менее месяца назад. По версии Тегерана, Вашингтон нарушил все согласованные договоренности. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на этом фоне назвал ничтожной подпись президента США Дональда Трампа.