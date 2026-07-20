34-летнюю экс-учительницу арестовали по делу о совращении школьника

На момент получения награды в 2022 году Смит работала в средней школе Оушен-Спрингс. Впоследствии она заняла должность помощника директора начальной школы Оук-Парк. Сигнал о возможном неподобающем поведении педагога поступил в правоохранительные органы от школьного округа 20 июня. После этого было инициировано расследование.