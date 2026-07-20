34-летнюю экс-учительницу арестовали по делу о совращении школьника

В американском штате Миссисипи задержана 34-летняя Оливия Мари Смит. Бывшую обладательницу титула «Учительница года» обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетним учеником, сообщает WABI 5.
На момент получения награды в 2022 году Смит работала в средней школе Оушен-Спрингс. Впоследствии она заняла должность помощника директора начальной школы Оук-Парк. Сигнал о возможном неподобающем поведении педагога поступил в правоохранительные органы от школьного округа 20 июня. После этого было инициировано расследование.
Экс-учительнице предъявлено обвинение в совращении школьника. В администрации округа Оушен-Спрингс произошедшее назвали глубоко прискорбным.
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