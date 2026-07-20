Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полузащитник Аргентины Паредес устроил потасовку после финала ЧМ

Паредес схватил за горло испанского защитника Гарсию, а затем атаковал Гави.

Источник: Аргументы и факты

Полузащитник аргентинской сборной Леандро Паредес устроил драку с игроками испанской команды по завершении мирового первенства. В итоге встречи испанцы одержали победу со счетом 1:0 в дополнительное время.

По окончании матча Паредес сначала схватил за горло испанского защитника Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави. Бывшего футболиста «Зенита» попытались утихомирить его же товарищи по команде.

Финальный матч чемпионата мира прошел в городе Ист-Ратерфорд в США. Единственный гол на 106-й минуте забил испанский форвард Ферран Торрес.

Ранее также сообщалось, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слез после проигрыша в финале ЧМ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше