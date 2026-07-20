Полузащитник Аргентины Паредес устроил потасовку после финала ЧМ

Полузащитник аргентинской сборной Леандро Паредес устроил драку с игроками испанской команды по завершении мирового первенства. В итоге встречи испанцы одержали победу со счетом 1:0 в дополнительное время.
По окончании матча Паредес сначала схватил за горло испанского защитника Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави. Бывшего футболиста «Зенита» попытались утихомирить его же товарищи по команде.
Финальный матч чемпионата мира прошел в городе Ист-Ратерфорд в США. Единственный гол на 106-й минуте забил испанский форвард Ферран Торрес.
Ранее также сообщалось, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слез после проигрыша в финале ЧМ.