Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сильное возмущение»: Мерц рассказал о потрясении ХДС после скандал вокруг Шпана

Мерц: скандал вокруг Шпана нанес серьезный ущерб репутации ХДС.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не ожидал столь масштабной общественной реакции на скандал вокруг бывшего главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана. Об этом он сообщил в интервью ZDF.

Шпан 18 июля объявил об уходе с поста руководителя фракции после критики в связи с рождением ребенка с помощью суррогатной матери в США. В Германии такая практика запрещена.

«По крайней мере, [ожидал] не в таком масштабе, но, вероятно, это было связано и с его личностью, и с тем, как он об этом сообщил, и это вызвало довольно сильное возмущение», — сказал глава ФРГ.

Мерц подчеркнул, что история нанесла серьезный репутационный ущерб партии ХДС, поскольку вопросы семьи, морали и ценностей занимают важное место в ее политической позиции.

Ранее канцлер Германии признался, что беспокоится из-за своих низких рейтингов в опросах общественного мнения. Мерц предположил, что в случае проведения выборов в ФРГ сейчас, нынешняя правящая партия не смогла бы получить большинство голосов.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше