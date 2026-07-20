«Сильное возмущение»: Мерц рассказал о потрясении ХДС после скандал вокруг Шпана

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не ожидал столь масштабной общественной реакции на скандал вокруг бывшего главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана. Об этом он сообщил в интервью ZDF.
Шпан 18 июля объявил об уходе с поста руководителя фракции после критики в связи с рождением ребенка с помощью суррогатной матери в США. В Германии такая практика запрещена.
«По крайней мере, [ожидал] не в таком масштабе, но, вероятно, это было связано и с его личностью, и с тем, как он об этом сообщил, и это вызвало довольно сильное возмущение», — сказал глава ФРГ.
Мерц подчеркнул, что история нанесла серьезный репутационный ущерб партии ХДС, поскольку вопросы семьи, морали и ценностей занимают важное место в ее политической позиции.
Ранее канцлер Германии признался, что беспокоится из-за своих низких рейтингов в опросах общественного мнения. Мерц предположил, что в случае проведения выборов в ФРГ сейчас, нынешняя правящая партия не смогла бы получить большинство голосов.