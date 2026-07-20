Приморские врачи спасли мужчину с острым инфарктом миокарда

В селе Воздвиженка мужчина ощутил сильную боль в груди во время управления автомобилем. Он остановился у аптеки, прохожие заметили, что ему становится хуже, и позвали на помощь сотрудников амбулатории. Участковый врач-терапевт сделала пациенту электрокардиографию, которая показала острый инфаркт миокарда — состояние, при котором из-за закупорки сосудов часть сердечной мышцы перестает получать кровь. До приезда скорой мужчине оказали необходимую помощь. После этого пациента доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу и восстановили кровоток в пораженной артерии с помощью операции.