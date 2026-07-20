От Хабаровска до Комсомольска через непогоду прошли курсанты «Алых парусов»

В Комсомольске-на-Амуре встретили участников 69-го краевого историко-патриотического шлюпочного похода «Парус Отечества», которые за две недели преодолели около 400 километров от Хабаровска до города Юности, сообщает Клуб юных моряков «Алые паруса» имени адмирала Геннадия Невельского в социальной сети «ВКонтакте».
В поход отправились 30 курсантов и три наставника. Для 12 ребят этот маршрут стал первым опытом дальнего плавания. Участники ежедневно проходили около 40 километров, сменяя друг друга за веслами. Из-за большого количества новичков время гребли сократили, чтобы нагрузка распределялась равномернее.
Во время маршрута юные моряки столкнулись с непростыми погодными условиями. На берегу им приходилось обустраивать временный лагерь и пережидать непогоду. Несмотря на сложности, экипажи ялов успешно завершили поход.
Часть пути участники проходили под парусами. Опытные курсанты помогали новичкам, следили за состоянием лодок и занимались ремонтом инвентаря.
После возвращения экипаж причалил в районе яхт-клуба Комсомольска-на-Амуре. Во время торжественной встречи курсантам вручили дипломы за мужество, стойкость и активную гражданскую позицию, а наставников отметили за организацию похода и вклад в патриотическое воспитание молодежи.
По морской традиции вернувшихся из плавания участников ждал символический подарок — поросенок. Правда, вместо живого животного юным морякам преподнесли торт в его форме.