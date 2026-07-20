От Хабаровска до Комсомольска через непогоду прошли курсанты «Алых парусов»

В поход отправились 30 курсантов и три наставника. Для 12 ребят этот маршрут стал первым опытом дальнего плавания. Участники ежедневно проходили около 40 километров, сменяя друг друга за веслами. Из-за большого количества новичков время гребли сократили, чтобы нагрузка распределялась равномернее.