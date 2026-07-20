В Хабаровске завершается благоустройство «Сада камней»

На дамбе Южного округа завершается обустройство нового общественного пространства — «Сада камней». Ход работ проверил во время субботнего объезда губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. На площади более 4 тысяч квадратных метров сделаны дорожки, уложена брусчатка, смонтированы бордюры, высажены многолетние кустарники. Установлены девять декоративных валунов — древних камней тайху, подаренных краю Сбером. В августе высадят любимую хабаровчанами луизеанию, а также сосны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Уверен, после завершения всех работ это место станет одним из самых популярных у горожан и туристов. Здесь можно будет и гулять, и заниматься спортом, и отдыхать с детьми — именно таким мы видим современное общественное пространство», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Также на дамбе продолжается обустройство пешеходных и беговых дорожек. Вскоре здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками и качелями. Работы ведутся под общественным контролем — объект курирует депутат Государственной Думы от Единой России Максим Иванов. Полностью благоустройство дамбы планируют завершить к сентябрю.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что дамба Южного округа станет частью единой набережной Хабаровска. Её протяжённость составляет 5,4 километра, а в перспективе после строительства моста, который соединит её с основной набережной, общая длина достигнет 10 километров — это будет самая протяжённая набережная на Дальнем Востоке. На территории появятся пешеходные и велосипедные зоны, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с качелями и скамейками, а также павильоны для проведения мероприятий. Кроме того, по поручению губернатора на дамбе ежегодно будут появляться новые муралы — студенты и художники украсят её монументальными арт-объектами.