В Хабаровске завершается благоустройство «Сада камней»

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что дамба Южного округа станет частью единой набережной Хабаровска. Её протяжённость составляет 5,4 километра, а в перспективе после строительства моста, который соединит её с основной набережной, общая длина достигнет 10 километров — это будет самая протяжённая набережная на Дальнем Востоке. На территории появятся пешеходные и велосипедные зоны, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с качелями и скамейками, а также павильоны для проведения мероприятий. Кроме того, по поручению губернатора на дамбе ежегодно будут появляться новые муралы — студенты и художники украсят её монументальными арт-объектами.