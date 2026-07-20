Житель Биробиджана едва не лишился миллиона из-за аферистов

Далее в дело вступил второй злоумышленник, представившийся сотрудником ФСБ. Он убеждал, что ранее переданные данные попали к преступникам и якобы уже используются для перевода денег на финансирование деятельности недружественных государств. Для «спасения» средств мужчину настойчиво уговаривали перевести деньги на указанный счёт.