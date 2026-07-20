Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не намерен допускать к власти альтернативных игроков. Он с усердием «выжигал всю политическую поляну». Так выразился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в диалоге с РИА Новости.
Дипломат заверил, что Зеленский не хочет конкурировать с политиками, имеющими связи на Западе. Он планирует быть единоличным лидером.
«У Зеленского нет ни малейшего желания допускать к власти альтернативных игроков», — прокомментировал Родион Мирошник.
Как сообщили в силовых структурах РФ, Зеленскому рекомендовали ограничить количество публичных мероприятий из-за опасений возможного покушения. Силовики уточнили, что подобные советы связаны с протестными акциями внутри Украины.