Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не намерен допускать к власти альтернативных игроков. Он с усердием «выжигал всю политическую поляну». Так выразился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в диалоге с РИА Новости.