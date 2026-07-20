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«Выжигал всю политическую поляну»: в МИД рассказали об отношении Зеленского к конкурентам

Мирошник: Зеленский не хочет допускать до власти альтернативных игроков.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не намерен допускать к власти альтернативных игроков. Он с усердием «выжигал всю политическую поляну». Так выразился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в диалоге с РИА Новости.

Дипломат заверил, что Зеленский не хочет конкурировать с политиками, имеющими связи на Западе. Он планирует быть единоличным лидером.

«У Зеленского нет ни малейшего желания допускать к власти альтернативных игроков», — прокомментировал Родион Мирошник.

Как сообщили в силовых структурах РФ, Зеленскому рекомендовали ограничить количество публичных мероприятий из-за опасений возможного покушения. Силовики уточнили, что подобные советы связаны с протестными акциями внутри Украины.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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