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Кубок России по хоккею с мячом вновь разыграют в Хабаровске

Федерация хоккея с мячом России утвердила сроки и формулу проведения розыгрыша старейшего отечественного трофея.

Федерация хоккея с мячом России утвердила положение о Кубке России среди мужских команд 2026 года. Предварительные соревнования пройдут в сентябре в Ульяновске и Кемерово, а финальный этап состоится в октябре в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации в Telegram-канале (16+).

Предварительные соревнования Кубка России пройдут с 13 по 22 сентября в двух городах:

— группа «Запад» — Ульяновск;

— группа «Восток» — Кемерово.

По три лучшие команды из каждой группы выйдут в финальный этап.

Решающая стадия Кубка России пройдет в Хабаровске с 4 по 12 октября. Шесть участников разделят на две группы по три команды. В каждой группе пройдет однокруговой турнир. Затем состоятся матч за 5-е место, полуфиналы и встреча за бронзовые медали.

Финальный матч пройдет в Хабаровске в воскресенье, 11 октября.

Напомним, в прошлом сезоне к великому сожалению для хабаровских болельщиков «СКА-Нефтяник» не смог поставить победную точку в 34-м чемпионате России. В невероятном по своей интриге и накалу финальном матче, сыгранном на льду «Ерофей» арены, в присутствии почти десяти тысяч зрителей, наша команда уступила своим давним и принципиальным соперникам из московского «Динамо». «СКА-Нефтяник» — серебряный призер чемпионата страны.