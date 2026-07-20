Кубок России по хоккею с мячом вновь разыграют в Хабаровске

Напомним, в прошлом сезоне к великому сожалению для хабаровских болельщиков «СКА-Нефтяник» не смог поставить победную точку в 34-м чемпионате России. В невероятном по своей интриге и накалу финальном матче, сыгранном на льду «Ерофей» арены, в присутствии почти десяти тысяч зрителей, наша команда уступила своим давним и принципиальным соперникам из московского «Динамо». «СКА-Нефтяник» — серебряный призер чемпионата страны.