Израиль отменил голосование по резолюции о геноциде армян: причина в давлении

Власти Израиля отказались от вынесения на голосование парламента резолюции о признании геноцида армян из-за давления со стороны Азербайджана. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на источник.
«Нетаньяху заблокировал голосование [в парламенте] после того, как помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, связался с канцелярией премьер-министра», — следует из материала.
По данным газеты, позже израильские власти уведомили Баку, что голосование было исключено из повестки парламента. При этом канцелярия главы МИД Израиля Гидеона Саара опровергла информацию о том, что решение было принято по инициативе Нетаньяху.
Ранее KP.RU сообщал, что геноцид армян 1915 года показал, к чему приводят национализм и ксенофобия. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что массовая жестокая расправа над беззащитными людьми потрясла весь мир.