В Госдуме рассказали о графике выплаты пенсий в августе

Она пояснила, что тем, кто получает пенсию через «Почту России», деньги доставят по графику местного почтового отделения, а, если день доставки совпадает с выходным отделения, пенсию должны принести накануне. Депутат уточнила, что точную дату можно уточнить в своем отделении.