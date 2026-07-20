На трёх АЗС Ванинского района начали продавать бензин АИ-92

Ранее власти Хабаровского края сообщили о мерах по стабилизации ситуации с поставками топлива в отдалённые территории региона. По поручению губернатора Дмитрия Демешина Комсомольский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу и начал отгрузку топлива по заключённым договорам.