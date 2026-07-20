На трёх АЗС Ванинского района начали продавать бензин АИ-92

В Ванинском районе Хабаровского края с 9:00 возобновили продажу бензина АИ-92 на трёх автозаправочных станциях, сообщает глава района Алексей Маслов в МАХ-канале.
«Сегодня с 9:00 на АЗС “Трансбункер” начнётся продажа бензина АИ-92 на всех трёх заправках района. Отпуск — до 30 литров в бак», — сообщил Алексей Маслов.
Ранее власти Хабаровского края сообщили о мерах по стабилизации ситуации с поставками топлива в отдалённые территории региона. По поручению губернатора Дмитрия Демешина Комсомольский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу и начал отгрузку топлива по заключённым договорам.
В ближайшие сутки ожидалась поставка двух цистерн дизельного топлива и одной цистерны бензина в Ванинский и Советско-Гаванский районы.
Чтобы не допустить ажиотажного спроса, на ряде автозаправочных станций региона действуют ограничения на продажу бензина в канистры.