Работы на перекрестке Суворова — Павла Морозова продлятся в Хабаровске до конца лета

Реконструкцию перекрестка на пересечении улиц Павла Морозова и Суворова в Хабаровске планируют завершить до конца лета. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», к основным этапам работ подрядная организация приступила на этом участке в начале июля, закрыв в каждую сторону по одной полосе дороги.