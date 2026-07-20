Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы на перекрестке Суворова — Павла Морозова продлятся в Хабаровске до конца лета

Реконструкция этого участка дороги повысит безопасность и комфорт.

Источник: Хабаровский край сегодня

Реконструкцию перекрестка на пересечении улиц Павла Морозова и Суворова в Хабаровске планируют завершить до конца лета. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», к основным этапам работ подрядная организация приступила на этом участке в начале июля, закрыв в каждую сторону по одной полосе дороги.

Специалистам предстоит установить светофор и оборудовать наземный пешеходный переход — обращения по его созданию в администрацию города поступали, несмотря на имеющийся надземный пешеходный переход.

Также запланирован ремонт остановок и обустройство подъездных путей к судостроительному заводу.

— Реконструкция перекрестка позволит повысить безопасность и комфорт для автомобилистов и пешеходов, а также разгрузить напряженный участок дороги, — подчеркивали ранее в администрации Хабаровска.