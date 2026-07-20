Работы на перекрестке Суворова — Павла Морозова продлятся в Хабаровске до конца лета

Реконструкцию перекрестка на пересечении улиц Павла Морозова и Суворова в Хабаровске планируют завершить до конца лета. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», к основным этапам работ подрядная организация приступила на этом участке в начале июля, закрыв в каждую сторону по одной полосе дороги.
Специалистам предстоит установить светофор и оборудовать наземный пешеходный переход — обращения по его созданию в администрацию города поступали, несмотря на имеющийся надземный пешеходный переход.
Также запланирован ремонт остановок и обустройство подъездных путей к судостроительному заводу.
— Реконструкция перекрестка позволит повысить безопасность и комфорт для автомобилистов и пешеходов, а также разгрузить напряженный участок дороги, — подчеркивали ранее в администрации Хабаровска.