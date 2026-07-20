Титов: РФ готова делиться платформой для малого бизнеса со всем миром

Российская делегация на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке выступила с инициативой о закреплении темы цифровизации малых и средних предприятий на уровне всемирной организации.
Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными структурами Борис Титов.
По его словам, в России создана продвинутая платформа для работы МСП, которая позволяет государству видеть малый бизнес и выводить его из неформального сектора. Титов подчеркнул, что такой опыт мог бы улучшить экономическую ситуацию в странах, где подобные инструменты отсутствуют.
Российская сторона предложила делиться наработками и оказывать содействие другим государствам. Как отметил Титов, идея получила положительный отклик. Теперь РФ намерена добиться принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая подчеркнула бы значимость этой работы для достижения целей устойчивого развития.
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