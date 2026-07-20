Титов: РФ готова делиться платформой для малого бизнеса со всем миром

По его словам, в России создана продвинутая платформа для работы МСП, которая позволяет государству видеть малый бизнес и выводить его из неформального сектора. Титов подчеркнул, что такой опыт мог бы улучшить экономическую ситуацию в странах, где подобные инструменты отсутствуют.