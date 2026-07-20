В России предложили платить неработающим матерям «родительскую зарплату»

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил письмо министру труда Антону Котякову с предложением ежемесячно выплачивать прожиточный минимум неработающему родителю, ухаживающему за ребенком. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Депутат отметил, что в Кировской области принят закон, предусматривающий ежемесячные выплаты неработающим бабушкам, дедушкам либо иным родственникам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до трех лет. Указанная инициатива, по его словам, получила неофициальное наименование «бабушкина зарплата» и вызвала значительный интерес со стороны сообщества демографов. Миронов пояснил, что размер выплаты зависит от возраста матери и может составлять до 45 794 рублей, если мать ребенка младше 25 лет, и до 38 203 рублей, если матери 25 лет и старше.
«В целях обеспечения для женщин в России возможности посвящать себя воспитанию ребенка без риска снижения уровня материального благополучия семьи в связи с прекращением трудовой деятельности считаю необходимым расширение программы, введенной в Кировской области, путем установления и “родительской зарплаты”, предусматривающей ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из родителей, не работающему вследствие ухода за ребенком и его воспитанием. При этом неработающий родитель должен получать право на выплаты при рождении каждого ребенка, не ограничиваясь первенцем», — указано в письме.
Парламентарий пояснил, что разработанная в Кировской области мера может рассматриваться как дополнительный инструмент поддержки семей, а также как механизм, позволяющий молодой матери вернуться к профессиональной деятельности при наличии надежного ухода за ребенком со стороны близкого человека. Однако, данная модель способствует отдалению ребенка от матери ради сохранения минимально приемлемого уровня дохода семьи.