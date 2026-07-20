В России предложили платить неработающим матерям «родительскую зарплату»

Депутат отметил, что в Кировской области принят закон, предусматривающий ежемесячные выплаты неработающим бабушкам, дедушкам либо иным родственникам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до трех лет. Указанная инициатива, по его словам, получила неофициальное наименование «бабушкина зарплата» и вызвала значительный интерес со стороны сообщества демографов. Миронов пояснил, что размер выплаты зависит от возраста матери и может составлять до 45 794 рублей, если мать ребенка младше 25 лет, и до 38 203 рублей, если матери 25 лет и старше.