Обустройство «Сада камней» завершается в Хабаровске

На дамбе Южного округа завершают строительство нового общественного пространства — «Сада камней». На площади более 4 тысяч квадратных метров расположены дорожки, брусчатка, бордюры, высажены многолетние кустарники. Также установлены девять декоративных валунов — древних камней тайху, подаренных краю Сбером. В августе планируют высадить луизеанию и сосны. Сейчас на дамбе идет обустройство пешеходных и беговых дорожек. Скоро здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками и качелями. «Уверен, после завершения всех работ это место станет одним из самых популярных у горожан и туристов. Здесь можно будет и гулять, и заниматься спортом, и отдыхать с детьми — именно таким мы видим современное общественное пространство», — подчеркнул Дмитрий Демешин. Работы ведутся под общественным контролем — объект курирует депутат Государственной Думы от Единой России Максим Иванов. Полностью благоустройство дамбы планируют завершить к сентябрю.