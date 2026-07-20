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У берегов Омана произошло возгорание на судне

UKMTO призвало суда к осторожности после пожара у берегов Омана.

Источник: Комсомольская правда

У побережья Омана произошло возгорание на борту судна. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным организации, сообщение об инциденте поступило после того, как пожар был зафиксирован примерно в 14,8 километрах к северо-западу от населенного пункта Кумзар.

«UKMTO получило информацию от проверенного источника о том, что на судне произошел пожар. Причина пожара пока не установлена», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали другим судам в районе происшествия проявлять повышенную осторожность и сообщать о любых подозрительных действиях.

Ранее KP.RU сообщал, что в районе Ормузского пролива два нефтяных танкера подорвались на мине, на борту возникли пожары. По данным Корпуса стражей исламской революции, американцы обманом заставили суда пройти по заминированному маршруту.

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