У берегов Омана произошло возгорание на судне

У побережья Омана произошло возгорание на борту судна. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По данным организации, сообщение об инциденте поступило после того, как пожар был зафиксирован примерно в 14,8 километрах к северо-западу от населенного пункта Кумзар.
«UKMTO получило информацию от проверенного источника о том, что на судне произошел пожар. Причина пожара пока не установлена», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали другим судам в районе происшествия проявлять повышенную осторожность и сообщать о любых подозрительных действиях.
Ранее KP.RU сообщал, что в районе Ормузского пролива два нефтяных танкера подорвались на мине, на борту возникли пожары. По данным Корпуса стражей исламской революции, американцы обманом заставили суда пройти по заминированному маршруту.