Во Владивостоке на месяц изменят маршруты автобусов № 46 и № 66

Во Владивостоке с 27 июля почти на месяц меняется схема движения двух автобусных маршрутов. Причина — реконструкция тепловых сетей на улице Невельского, из-за которой проезд для транспорта будет частично перекрыт. Ограничения вступят в силу в 8 утра 27 июля и продлятся до 23:00 27 августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".