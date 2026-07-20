В МВД заявили, что мошенникам нужен психологический контроль над жертвой

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стремятся получить психологический контроль над жертвой для вовлечения ее в совершение преступлений. С этой целью они выдают себя за представителей правоохранительных органов, сообщая о попытках оформить на человека кредит, о том, что он обвиняется в финансировании запрещенных организаций, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«В сложившихся условиях задачей мошеннических кол-центров становится не только хищение денежных средств, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что на имя жертвы пытаются взять кредит или оформить доверенность», — сказали в пресс-центре.
Как добавили в МВД, также аферисты, чтобы оказать влияние на человека, сообщают, что его обвиняют в финансировании запрещенных организаций, или говорят, что данные жертвы попали к преступникам и нужно «помочь следствию».