В МВД заявили, что мошенникам нужен психологический контроль над жертвой

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стремятся получить психологический контроль над жертвой для вовлечения ее в совершение преступлений. С этой целью они выдают себя за представителей правоохранительных органов, сообщая о попытках оформить на человека кредит, о том, что он обвиняется в финансировании запрещенных организаций, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.