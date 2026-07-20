Стали известны регионы России с самыми высокими пенсиями в 2026 году

Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году россиян ожидают еще два повышения пенсий. Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что граждане, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 19 169,38 рубля.