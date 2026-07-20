Стали известны регионы России с самыми высокими пенсиями в 2026 году

Самые высокие средние размеры пенсий в июне 2026 года зафиксированы в северных регионах России. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.
Лидером по размеру средней пенсии стала Чукотка, где показатель достиг 42 270 рублей. По статистике, на втором месте оказался Ненецкий автономный округ со средней выплатой 38 831 рубль.
Согласно данным, в число регионов с наиболее высокими пенсиями также вошли Камчатский край — 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году россиян ожидают еще два повышения пенсий. Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что граждане, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 19 169,38 рубля.