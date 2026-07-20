Подростков на сапбордах спасли из течения реки в Биробиджане

Как рассказали в ведомстве, водная прогулка на сапбордах едва не закончилась трагедией. Подростки потеряли весло и не смогли самостоятельно справиться с течением, которое вынесло их к опорам моста на окраине города.
На место прибыли спасатели МЧС России. Они доставили ребят вместе с плавсредствами на берег на лодках. Никто из подростков не пострадал.
Спасатели напоминают, что перед выходом на воду важно учитывать погодные условия и особенности водоема. Не стоит отправляться в одиночные плавания, а при использовании сапборда необходимо надевать спасательный жилет, брать с собой телефон в водонепроницаемом чехле и сообщать близким маршрут и время возвращения.