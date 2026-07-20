В Хабаровске вырастет стоимость проезда на автобусе № 52−1

Жителей Хабаровска предупреждают об очередном повышении стоимости проезда в автобусах. О своих планах заявило ООО «Автогаз». На автобусах маршрута № 52−1 тариф вырастет до 70 рублей уже с 25 июля, сообщает управление промышленности и транспорта администрации краевого центра.
В соответствии с пунктом 4 Порядка информирования уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края, уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Хабаровского края об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 23.08.2018 № 308-пр, управление промышленности и транспорта информирует о поступлении уведомления от ООО «Автогаз» об изменении с 25.07.2026 тарифа по маршруту № 52−1 на тариф в размере 70 рублей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске стоимость проезда на автобусном маршруте № 33 с 8 июля теперь составляет 60 рублей.