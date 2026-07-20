В Хабаровске вырастет стоимость проезда на автобусе № 52−1

В соответствии с пунктом 4 Порядка информирования уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края, уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Хабаровского края об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 23.08.2018 № 308-пр, управление промышленности и транспорта информирует о поступлении уведомления от ООО «Автогаз» об изменении с 25.07.2026 тарифа по маршруту № 52−1 на тариф в размере 70 рублей.